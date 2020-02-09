Пушков отреагировал на слова Валенсы о репарациях

Польская элита живет прошлым, считает российский сенатор Алексей Пушков. Он написал об этом твит и подчеркнул свою солидарность с экс-президентом Польши Лехом Валенсой, который предложил Варшаве смотреть в будущее. Ведь ни Россия, ни Германия компенсаций выплачивать не станут.

Так что повестка дня – ложная, подметил политик.

Ранее замглавы польского МИДа Павел Яблонский сообщил о безоговорочном праве Польши на российские выплаты за ущерб времен Второй мировой войны. Валенса в праве на репарации усомнился и предложил странам налаживать диалог.

Источник: Вести

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