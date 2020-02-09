Дизайн ногтей с коронавирусом вызвал шок и возмущение

Размещенные в соцсети фото с маникюрам на тему смертельной инфекции вызвал неоднозначную реакцию.

Пока весь мир ищет вакцину от коронавируса, пытается противостоять страшной болезни, сеть салонов в России Nail Sunny решила не отставать. Нет, здесь не придумывают ничего лечебного. Мастера салон, где делают маникюр, «развлекаются», иначе никак не назвать их последнюю работу: дизайн ногтей посвятили коронавирусу. На одной руке на ногтях азиаты в масках, на другой изображение коронавируса. Правда, надо отдать должное автору «шедевра»: на указательном пальце написано Stop.

Подписчики на Instagram салона, а их свыше двух миллионов, неоднозначно восприняли такую рекламу работы. «Люди умирают от этого», «вы адекватные?», «Остановитесь, это неуважение» — приводит «Ридус» комментарии возмущенных людей.

Но нашлись и те, кому работа понравилась. А кто-то даже предположил, что дизайн был сделан с определенной целью: привлечь внимание к проблеме.

Впрочем, это не единственная работа мастеров данной сети салонов. Они периодически шокируют подписчиков своим дизайном ногтей. На какие только ухищрения не идут мастера маникюра, чтобы удовлетворить даже самые необычные потребности своих клиентов. Даже живых насекомых помещают.

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