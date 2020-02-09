В Китае новому коронавирусу присвоили временное название NCP

«Острое респираторное заболевание 2019-nCoV» – так называется смертельная болезнь.

Китайские власти присвоили временное название новому заболеванию, вызываемому смертельно опасным штаммом коронавируса – NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса). При этом Всемирная организация здравоохранения пока не дает постоянного официального международного названия этой болезни.

«Принято решение присвоить новому заболеванию временное название »пневмония, вызываемая новым типом коронавируса«. Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP», — сообщил 9 февраля госкомитет по здравоохранению Китайской народной республики.

Напомним, что в январе ВОЗ признала распространение вируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Тогда организация выпустила рекомендацию назначить новому коронавирусу временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV», цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от «новый тип коронавируса».

В первую очередь это было нужно для того, чтобы в обществе не давали свои собственные названия заболеванию, которые были бы связаны с городом Ухань, как например, «уханьский коронавирус».

Решение о постоянном официальном названии пока не вынесено, оно будет определено позднее с помощью международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

К 9 февраля коронавирусом инфицировано свыше 37 тысяч человек, из них 813 скончались. С полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Напомним, что ранее Джеки Чан пообещал миллион юаней создателю вакцины от коронавируса.

Тем временем новый штамм уже стал частью массовой культуры. Так в России сеть маникюрных салонов предложила свое дизайнерское решение украшения ногтей по мотивам коронавируса.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет