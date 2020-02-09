Пассажир Boeing 737 снял аварийную посадку на брюхо в Усинске

Пострадала одна женщина.

Пассажирский самолет Boeing 737 компании UTair совершил аварийную посадку в городе Усинск (Коми). Из-за проблем с шасси лайнер приземлился на брюхо.

После удара о землю самолет развернуло на ВПП на 90 градусов. В конце полосы лайнер затормозил в снег. Людей эвакуировали по надувным трапам, всё прошло в штатном режиме.

Самолет следовал рейсом из Москвы, на борту находились 94 пассажира. Один из них сумел снять через иллюминатор момент резкой посадки.

Как сообщил генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко, в аварии никто не пострадал. При этом известно, что одна пассажирка была вынуждена обратиться в медсанчасть с травмой колена.

Напомним, что 5 января авиакатастрофа произошла при посадке самолета в аэропорту Стамбула.

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