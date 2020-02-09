Пассажир Boeing 737 снял аварийную посадку на брюхо в Усинске

Пострадала одна женщина.
Пассажирский самолет Boeing 737 компании UTair совершил аварийную посадку в городе Усинск (Коми). Из-за проблем с шасси лайнер приземлился на брюхо.
После удара о землю самолет развернуло на ВПП на 90 градусов. В конце полосы лайнер затормозил в снег. Людей эвакуировали по надувным трапам, всё прошло в штатном режиме.
Самолет следовал рейсом из Москвы, на борту находились 94 пассажира. Один из них сумел снять через иллюминатор момент резкой посадки.
Как сообщил генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко, в аварии никто не пострадал. При этом известно, что одна пассажирка была вынуждена обратиться в медсанчасть с травмой колена.
Напомним, что 5 января авиакатастрофа произошла при посадке самолета в аэропорту Стамбула.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Москва согласилась обсудить включение в ДСНВ систем «Кинжал» и «Посейдон» / 6 декабря
- Американскую чемпионку Australian Open дисквалифицировали за допинг / 6 февраля
- В Кремлевском дворце наградили борцов с онкологией / 2 февраля
- Семьи героев Небесной сотни обратились к Зеленскому из-за возможного обмена экс-беркутовцев / 23 декабря
- Коронавирус ударит по российской и мировой экономике / 9 февраля
- «Александрия» проиграла «Генту» в Лиге Европы. Безус сделал два ассиста / 13 декабря
- США обвинили Иран в «безрассудстве» / 11 января
- Быть домохозяйкой вредно для здоровья. Приводим доказательства / 20 декабря