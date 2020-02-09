Названы причины гибели депутата Госдумы в Татарстане

Вертолёт попал в так называемый «снежный заряд».
Напомним, что 7 февраля в авиакатастрофе разбился депутат «Единой России» в Государственной думе Айрат Хайруллин. Вертолет, в котором летел парламентарий, упал в Татарстане близ Лаишево.
Специалисты выяснили, как именно произошла трагедия. Эксперты установили, что летчик утратил контроль над ситуацией после того, как воздушное судно попало в так называемый «снежный заряд». У пилота началась паника, и он повел вертолет на снижение и аварийную посадку, тогда как нужно было уйти вверх и сменить курс.
Как итоге – машина задела хвостом земную поверхность. Затем вертолет рухнул всей массой, и его еще примерно 120 метров тащило по земле. Айрат Хайруллин сидел впереди слева, его наполовину выкинуло из салона и раздавило корпусом воздушного судна.
Итак, причинами крушения специалисты считают плохую погоду и ошибку пилотирования.
Айрат Хайруллин
Напомним, что Айрат Хайруллин 5 февраля совершал рабочий полет на вертолете Bell 407, принадлежащем компании «Восток Транс». Воздушное судно при экстренной посадке ударилось о лед Куйбышевского водохранилища в шести километрах от берега. Помимо Хайруллина на борту находились помощник депутата Рамис Газизов и пилот Жавдад Сулейманов.
Айрату Хайруллину было 49 лет. В Государственной думе он занимал должность заместителя главы комитета по аграрным вопросам. Похороны депутата состоялись 8 февраля на кладбище поселка Мирный.
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