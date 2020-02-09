Раскрыт способ сохранить здоровье при сидячей работе

Раскрыт способ сохранить здоровье при сидячей работе

09.02.2020, 15:58, Новости дня

Одно из правил – не стоит сидеть в позе «нога на ногу».

Как сберечь здоровье при сидячей офисной работе? Секрет раскрыл заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин. О поделился способами в эфире радиостанции Sputnik.

С целью предупреждения сколиоза, врач порекомендовал офисным работникам соблюдать «правило 90» – при сидении между корпусом и передней поверхностью бедра должен возникать прямой угол. Под тем же углом надо согнуть колени. Стопа при этом должна быть размещена ровно относительно пола.

Кабычкин отметил отдельно вред позы «нога на ногу» – это несет беды не только позвоночнику и суставам. Также это грозит варикозной болезнью из-за ккомпрессии вен и замедления тока крови. Медик напомнил, что варикозное расширение вен может обернуться тромбами.

Мануальный терапевт посоветовал всем, кто трудится в офисе, хотя бы на короткое время вставать с рабочего места «раз в час или два». Это предупредит проблемы с позвоночником и перенапряжением мышц.

Ранее американские ученые вывели универсальную формулу здоровья для людей с сидячей работой.

Напомним, что после Нового года несколько специалистов поделились с «Блокнотом» способами, как правильно выйти из «мертвой петли» праздников и вернуться к здоровому образу жизни.



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