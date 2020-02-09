Песков назвал «очень эмоциональным» вопрос отношений Москвы и Минска

Песков назвал «очень эмоциональным» вопрос отношений Москвы и Минска

09.02.2020, 15:58, Новости дня

Вопрос отношений РФ и Белоруссии «действительно очень эмоциональный», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о «моменте истины» в отношениях двух стран.

Песков заметил, что президенты многое делают для развития двухстороннего сотрудничества, но при этом страны остаются суверенными государствами со своими целями, передает РИА «Новости».

«Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас», – сказал он.

4 февраля Лукашенко, говоря о предстоящей встрече с Путиным, заявил, что наступил «некий момент истины».

В пятницу в Сочи Путин и Лукашенко провели два раунда переговоров, по итогам которых стороны договорились о поставках газа по цене 2019 года и покупке нефти по мировым ценам.



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