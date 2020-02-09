Белоруссия попросила Россию смягчить условия кредита на строительство АЭС

Правительства Белоруссии и России обсудят изменение условий кредита на строительство БелАЭС. Как передает «Интерфакс», об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у „Росатома“ в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки», — сказал Крутой.

Белоруссия также продолжит добиваться снижения цены на российский газ. «На переговорах с „Газпромом“, конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов», — сказал Крутой.

Он также сообщил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. «Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — сказал он.

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