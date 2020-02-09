В Чехии попал в аварию автобус c 70 детьми

В Чехии попал в аварию автобус c 70 детьми

09.02.2020, 15:54, Новости дня

В Чехии 9 февраля перевернулся двухэтажный автобус, в котором ехало около 70 учеников в возрасте 15–18 лет, а также взрослые. Об этом сообщило издание Aktuálně.

Автобус должен был отвезти детей на лыжную трассу. Авария произошла около 9.00. Автобус съехал с дороги и перевернулся.

Шесть детей получили травмы средней тяжести, еще одного ребенка доставили в пражскую больницу с подозрением на серьезные травмы. В то же время угрозы для жизни пострадавших нет, сказал представитель службы скорой медицинской помощи Прокоп Воленик. Остальных пассажиров также доставят в больницы на осмотр.

Причина аварии пока неизвестна.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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