Мультфильмы Ивана Иванова-Вано по которым учился Уолт Дисней

Мультфильмы Ивана Иванова-Вано по которым учился Уолт Дисней

09.02.2020, 15:52, Новости дня

8 февраля уже который год почти весь мир отмечает День Рождения Ивана Иванова-Вано. 120 лет назад родился величайший мультипликатор, сценарист и художник.

Именно Иван когда-то создал учебное пособие для легендарного Уолта Диснея. Всем известный мультик «Конёк-Горбунок» рисовки Иванова-Вано стал своеобразной революцией его времени.

А созданная в 1950 году книга «Рисованый фильм» стала настоящим альманахом для юных мультипликаторов.

Шедевры Ивана Иванова-Вано до сих пор развлекают и учат маленьких зрителей. Среди работ гения и «Мойдодыр», и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», и «Двенадцать месяцев», и
«Сказка о царе Салтане», а также множество других поразительных работ.



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