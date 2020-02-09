Мультфильмы Ивана Иванова-Вано по которым учился Уолт Дисней

8 февраля уже который год почти весь мир отмечает День Рождения Ивана Иванова-Вано. 120 лет назад родился величайший мультипликатор, сценарист и художник.

Именно Иван когда-то создал учебное пособие для легендарного Уолта Диснея. Всем известный мультик «Конёк-Горбунок» рисовки Иванова-Вано стал своеобразной революцией его времени.

А созданная в 1950 году книга «Рисованый фильм» стала настоящим альманахом для юных мультипликаторов.

Шедевры Ивана Иванова-Вано до сих пор развлекают и учат маленьких зрителей. Среди работ гения и «Мойдодыр», и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», и «Двенадцать месяцев», и

«Сказка о царе Салтане», а также множество других поразительных работ.

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