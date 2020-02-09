Годовщина смерти Анны Самохиной

Известная актриса умерла 10 лет назад от рака желудка. Жизнь Анны подошла к концу, когда женщине было всего лишь 47 лет.

Самохина ( девичья фамилия Подгорная) родилась 14 января 1963 года в Гурьевске Кемеровской области. Будущая звезда росла в обычной семье рабочих.

Вместе с сестрой и родителями жила в общежитии. В возрасте 7 лет в семье Анны случилось горе — умер её отец.

Девушка окончила Ярославское театральное училище, затем играла в Ростовском ТЮЗе.

Невиданую популярность девушке принесла её первая же роль в кино. Лента Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Узник замка Иф» стал проводником Самохиной в успешную актерскую карьеру.

Далее Анна играла в таких культовых проектах как «Улицы разбитых фонарей», » Бандитский Петербург» и другие.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет