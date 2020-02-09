Китайский посол объяснил панику вокруг коронавируса

Китайский посол объяснил панику вокруг коронавируса

09.02.2020, 15:44, Новости дня

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что паника вокруг распространения коронавируса выгодна тем, кто хочет сдержать развитие Китая.

«Россия – это, конечно, наши настоящие друзья. Те, которые хотят обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в Счетной палате заявили, что ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, об этом же говорил глава Сбербанка Герман Греф.

Экономист Антон Любич отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что коронавирус может помочь РФ потеснить Китай в нескольких отраслях экономики.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика