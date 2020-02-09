Армия Пакистана спасла застрявшую на горе «Мисс Финляндия»

Армия Пакистана спасла застрявшую на горе «Мисс Финляндия»

09.02.2020, 15:37, Новости дня

Военные Пакистана эвакуировали с горной вершины Броуд-Пик обладательницу титула «Мисс Финляндия-2013» Лотту Хинтса.

Газета Iltalehti со ссылкой на профессиональный ресурс о скалолазании Montagna сообщает, что армия Пакистана пришла на помощь финской модели и ее другу Дональду Боуи. Пару эвакуировали на вертолете, передает РИА «Новости».

Боуин затем сообщил, что причиной эвакуации стала его пневмония.

Отмечается, что в мае-июне 2019 года Хинтса и Боуи уже пытались покорить в Пакистане пик Гашербрум II, но попытка также не увенчалась успехом.

Хинтса сообщила в Instagram, что ее приключение на Броуд-Пике закончилось, однако она не отчаивается и уже нацелена на «следующий проект».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lotta Hintsa (@lottahintsa) 9 Фев 2020 в 4:11 PST

Она также сообщила, что чувствует себя нормально, отметив, что была способна передвигаться самостоятельно, когда «любезные» пакистанские вертолетчики эвакуировали ее друга.

Броуд-Пик – одна из самых высоких вершин в мире, достигающая 8 тыс. 51 метра над уровнем моря, она находится на границе между Пакистаном и Китаем.

Ранее сообщалось, что во Французских Альпах нашли тело альпиниста, погибшего 43 года назад.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика