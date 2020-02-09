Матчи бундеслиги и английской премьер-лиги отложены из-за непогоды

Надвигающийся на Западную Европу штормовой циклон внес коррективы в календарь футбольных чемпионатов. В Германии отложен на неопределенный срок матч между менхенгладбахской "Борусиией" и "Кельном".
Власти Менхегладбаха приняли решение отменить встречу "Боруссии" и "Кельна" из соображений безопасности. На город надвигается сильный циклон, способный нанести урон городским инфраструктурам и жизней людей. Матч, на который было продано 54 тысячи билетов, был перенесен.
По той же причине не состоится матч английских "Манчестер Сити" – "Вест Хэм". В ближайшие часы Манчестер подвергнется удару стихии. Поэтому было принято решение не подвергать опасности жизни футболистов и зрителей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На Донбассе погиб один украинский военный, еще один был ранен / 21 января
- Назван предполагаемый мотив убийства беременной женщины в Новосибирске / 29 января
- Эксперт назвал главную причину обрушения крыши СКК в Петербурге / 31 января
- Промахнувшийся «Суперджет» перелетел с неработающей полосы в Домодедово на соседнюю / 17 января
- Все активные болельщики покинули игру «Зенит» — «Динамо» в знак протеста против полицейского произвола / 6 декабря
- В Toyota рассказали о новом внедорожнике Toyota Land Cruiser 300 / 9 января
- Правительство России подает в отставку / 15 января
- Депутата Бурматова госпитализировали с пленарного заседания Госдумы / 10 декабря