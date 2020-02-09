Возросло число жертв ДТП с автобусом и грузовиком

Возросло число жертв ДТП с автобусом и грузовиком

09.02.2020, 15:30, Новости дня

В результате столкновения автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области погибли два человека, пострадали 23. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

ДТП случилось в воскресенье, 9 февраля, на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. Автобус и фура столкнулись лоб в лоб. Водитель грузовика погиб на месте, женщина, пассажирка автобуса, скончалась позже в больнице. Как сообщили медики, женщина 1948 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла прямо на операционном столе.

Из 23 пострадавших трое госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое, десять человек находятся в приемном отделении больницы, их обследуют медики, еще десяти необходимая помощь оказана в травмпункте. Ранее сообщалось, что в аварии пострадали всего десять пассажиров автобуса.

По факту ДТП региональное управление Следственного комитета РФ проводит проверку, пишет ТАСС. Последствия аварии снял на видео один из очевидцев происшествия.

Источник: Вести



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