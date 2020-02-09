Главный эндокринолог Москвы рассказала о первых симптомах диабета у детей

Главный эндокринолог Москвы Елена Петряйкина пояснила о первых симптомах диабета у детей. Своевременное диагностирование данного заболевания поможет избежать осложнений.

Главный детский эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Елена Петряйкина в интервью для радиостанции «Говорит Москва» пояснила о том, что сахарный диабет на данный момент является широко распространенным заболеванием среди подрастающего поколения. При этом, его невозможно предотвратить и достаточно просто определить. По словам эксперта, первым признаком сахарного диабета является сильная жажда. Среди других симптомов она также выделила обильное разовое мочеиспускание или же частые походы в туалет по малой нужде. О наличии данного заболевания может говорить резкое снижение массы тела без видимой на то причины, а также чрезмерный аппетит. Последствиями недуга могут стать кетоацидоз, сопровождающийся тошнотой, рвотой, болями в области живота, и даже диабетическая кома.

Елена Петряйкина пояснила о том, что около четырёх тысяч детей и подростков по всей Москве страдают от сахарного диабета. В 95% случаев это инсулин-зависимый диабет. Эндокринолог отметила, сейчас заболевание у детей всё чаще развивается по причине нездорового веса (порядка 30 процентов случаев).

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет