Алена Водонаева считает, что Дженнифер Лопес может «трясти задницей» и в 50 лет

По мнению бывшей звезды телепроекта «Дом-2» Алены Водонаевой, исполнительница Дженнифер Лопес может «трясти задницей» даже в 50 лет. Светская львица высоко оценила недавнее выступление певицы в дуэте с Шакирой.
В колонке для издания «7 дней» Водонаева согласилась, что Дженнифер Лопес по-прежнему является одной из самых обсуждаемых женщин в мире во многом благодаря своей прекрасной фигуре. Исполнительница тщательно следит за своим рационом питания, а также занимается спортом. Бывшая участница «Дома-2» считает, что 50-летняя Лопес имеет полное право даже сейчас «трясти задницей», так как она все еще в прекрасной форме.
Помимо этого, Водонаева назвала новый тренд – стремление к идеальной красоте даже в зрелом возрасте. Кроме Дженнифер Лопес, она внесла в этот список ту же Шакиру, актрис Шэрон Стоун и Сандру Баллок, а также певицу Софию Ротару. Светская львица считает, в нынешнее время женщине необходимо выглядеть сексуально даже после 40 лет.
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