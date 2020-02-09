В Чехии перевернулся двухэтажный автобус со школьниками, есть пострадавшие

Автобус, перевозивший школьников, перевернулся на автомобильной дороге в Устецком крае в Чехии. Инцидент произошел утром в воскресенье, 9 февраля.
Как сообщает пресс-служба полиции, в салоне транспортного средства находилось почти 70 человек.
Известно, что шесть пассажиров получили травмы средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
К месту ЧП были стянуты значительные силы полиции, спасателей и скорой помощи. Для эвакуации пострадавших был вызван медицинский вертолет, который не сумел приземлиться из-за сильного тумана.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В мире: «Анти-Грета» из Швеции покоряет Россию / 9 декабря
- В Тюмени умершего младенца выбросили на помойку / 7 февраля
- Роспотребнадзор: россияне по-прежнему не болеют коронавирусом / 3 февраля
- Кабмин отказался от приватизации «Укрэнерго» и «Энергоатома» / 15 января
- Обнаружена неожиданная опасность пальмового масла / 24 января
- Путин подписал закон о расширении круга лиц, которым можно звонить при задержании / 6 февраля
- Гаджеты: Естественная пульсация сосудов мозга может привести к предотвращению болезни Альцгеймера (2 фото) / 6 декабря
- Трамп призвал власти Ирана «прекратить убийства» / 12 января