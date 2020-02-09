В Чехии перевернулся двухэтажный автобус со школьниками, есть пострадавшие

В Чехии перевернулся двухэтажный автобус со школьниками, есть пострадавшие

09.02.2020, 15:30, Новости дня

Автобус, перевозивший школьников, перевернулся на автомобильной дороге в Устецком крае в Чехии. Инцидент произошел утром в воскресенье, 9 февраля.

 

Как сообщает пресс-служба полиции, в салоне транспортного средства находилось почти 70 человек.

Известно, что шесть пассажиров получили травмы средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

К месту ЧП были стянуты значительные силы полиции, спасателей и скорой помощи. Для эвакуации пострадавших был вызван медицинский вертолет, который не сумел приземлиться из-за сильного тумана.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика