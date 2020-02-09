Авиакомпания объяснила жесткую посадку самолета в Коми «сдвигом ветра»

Жесткая посадка самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в республике Коми произошла из-за так называемого сдвига ветра – резкого изменения направления или скорости ветра, сообщили в пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр».

«При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра», – передает ТАСС слова представителя компании.

В авиакомпании пояснили, что самолет удалось удержать на полосе до полной остановки благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа.

«Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. На рейсе работал опытный экипаж: налет командира на Boeing 737 составляет более 6,9 тыс. часов, налет второго пилота – 3,6 тыс. часов», – добавил представитель компании.

Подчеркивается, что никто не пострадал – только один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью в связи с ушибом колена.

В воскресенье пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке. На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Причиной инцидента назывались проблемы с шасси.





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