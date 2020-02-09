Астрономам удалось запечатлеть следы «боя» двух звезд

Астрономы с помощью телескопа ALMA запечатлели один из наиболее ярких моментов во Вселенной — следы «боя» двух звезд. Под этим подразумевается слияние пары светил, когда большее поглощает меньшее, разрывая на части его ядро.
Комплекс телескопов ALMA сфотографировал конечный результат «противостояния» звезд — газовое облако, возникшее в результате события. Красный гигант из системы HD101584 за последний период вырос до масштабов, достаточных для поглощения «партнера», обладающего меньшей массой. Мелкая звезда устремилась к огромному объекту, что спровоцировало разрыв на части ее ядра. Сердцевина вывернулась наизнанку, и в результате накопленный газ вырвался на поверхность, создавая пятна синего и красного цвета, заметные на изображении.
Астрономы признают, они не могут пока описать сам процесс гибели многих звезд, схожих с Солнцем. Однако исследователи обладают достаточными знаниями, чтобы объяснить причины происходящего. Эксперты надеются, что объект HD101584 станет очередным звеном в решении этой головоломки. Однако звезды слишком удалены от Земли, и это мешает их детальному изучению. Исследователи возлагают большие надежды на мощный телескоп ESO, строящийся в пустыне Чили.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Apple может выпустить iPhone 12 Pro в новом цвете / 25 января
- Житель Петерберга проткнул собутыльнику шею отверткой / 30 января
- «Выкачивает деньги из Лолиты»: Дмитрий Иванов высказался об адвокате Сергее Жорине / 26 января
- Ирина Гринева о своем новом перформансе, планах на Новый год и настоящей романтике / 6 декабря
- Полина Гагарина оказалась поражена коварством коллег по шоу / 7 декабря
- Мнение: Александр Росляков. На чем закругляется Родина – и кто виновен во всех бедах нашего народа / 5 января
- Мнение: Гончарук подал в отставку / 18 января
- «Бездушный мерзавец»: Джигурду обвинили в изнасиловании после фото с Волочковой / 22 декабря