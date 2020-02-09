Астрономам удалось запечатлеть следы «боя» двух звезд

Астрономы с помощью телескопа ALMA запечатлели один из наиболее ярких моментов во Вселенной — следы «боя» двух звезд. Под этим подразумевается слияние пары светил, когда большее поглощает меньшее, разрывая на части его ядро.

Комплекс телескопов ALMA сфотографировал конечный результат «противостояния» звезд — газовое облако, возникшее в результате события. Красный гигант из системы HD101584 за последний период вырос до масштабов, достаточных для поглощения «партнера», обладающего меньшей массой. Мелкая звезда устремилась к огромному объекту, что спровоцировало разрыв на части ее ядра. Сердцевина вывернулась наизнанку, и в результате накопленный газ вырвался на поверхность, создавая пятна синего и красного цвета, заметные на изображении.

Астрономы признают, они не могут пока описать сам процесс гибели многих звезд, схожих с Солнцем. Однако исследователи обладают достаточными знаниями, чтобы объяснить причины происходящего. Эксперты надеются, что объект HD101584 станет очередным звеном в решении этой головоломки. Однако звезды слишком удалены от Земли, и это мешает их детальному изучению. Исследователи возлагают большие надежды на мощный телескоп ESO, строящийся в пустыне Чили.

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