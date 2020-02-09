Motorola выпустит два среднебюджетных смартфона уже весной

Разработчики из Motorola анонсировали скорый выход новых смартфонов среднего ценового сегмента. Речь идёт о Moto G Power, оснащенном мощной батареей на 5 тысяч мАч, и Moto G Stylus со стилусом.

Moto G Stylus обладает 6,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD+ и селфи-камерой с датчиком на 16 Мп. Аппаратной основой девайса является процессор Snapdragon 665, количество ОЗУ и постоянной памяти составит 4 и 128 Гб соответственно. Сзади расположены все камеры: основная с модулем на 48 Мп, остальные вроде сверхширокоугольной, телефото и макрообъектива получили датчики на 16+8+2 Мп. Главное преимущество данного смартфона – наличие стилуса и собственного приложения Moto Note, позволяющего записывать заметки или создавать эскизы во время вытаскивания стилуса из корпуса. Гаджет был оценен в 300 долларов, и в ближайшие месяцы дебютирует на рынке.

Moto G Power обзаведется аналогичным экраном и селфи-камерой, однако в отличие от предыдущей модели — еще и стерео-колонками. Устройство также получит 4 Гб оперативной памяти, а вот постоянной будет меньше – лишь 64 Гб. Камеры тоже чуть менее мощные: основная на 16 Мп, сверхширокоугольная и телефото – на 8 Мп, макрокамера – 2 Мп. Ключевым преимуществом модели является мощная батарея на 5 тысяч мАч. Стоимость девайса – 250 долларов.

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