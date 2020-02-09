Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на строительство БелАЭС

Правительства Белоруссии и РФ обсудят условия кредита на строительство БелАЭС, Минск просит отложить время начала выплат, сообщил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
«Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков. Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у Росатома в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки. Но пока здесь об окончательных договоренностях говорить рано, еще должны серьезно поработать эксперты», – передает его слова «БелТА».
Он добавил, что сейчас по первому блоку БелАЭС стороны подходят «к очень важной стадии пусконаладочных работ».
«Поручено до конца февраля всем ответственным (и Росатом, и наше министерство энергетики) положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку. Плюс на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции. С учетом определенной сдвижки сроков, которая уже произошла», – сообщил Крутой.
Кроме того, сообщил Крутой, определена в качестве базового варианта цена российского газа для Беларуси – это 127 долларов за 1 тыс. кубометров при поставках в марте-декабре 2020 года.
«По газу министр энергетики РФ Александр Новак очень подробно информировал президентов о текущем состоянии мирового рынка, тех тенденциях, которые сегодня происходят и влияют в целом на рынок газа. Антагонизма здесь никакого не было. И в отношении Беларуси в конечном итоге президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года», – сообщил первый вице-премьер.
Он добавил, что профильные министры совместно с Газпромом продолжат переговоры в ближайшие недели, в результате которых возможна небольшая корректировка.
Цену в 127 долларов он назвал базовой.
«На переговорах с Газпромом, конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена 127 долларов на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов», – отметил Дмитрий Крутой.
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщал в пятницу, что РФ и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года. Также стало известно, что Минск согласился покупать нефть у Москвы по мировым ценам.
В пятницу в Сочи президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели два раунда переговоров.
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