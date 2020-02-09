В Исландии Boeing с 166 людьми на борту приземлился на двигатель

7 февраля в аэропорту столицы Исландии Кефлавик самолет Boeing 757-200 с 166 людьми на борту совершил жесткую посадку, сообщил 8 февраля Simple Flying.
Самолет авиакомпании Icelandair, который прибыл из Берлина, совершал посадку в условиях шторма, ветер дул со скоростью 56 узлов (около 103 км/ч).
Во время посадки у самолета возникли проблемы с правым шасси. По словам пассажиров, он подпрыгнул при посадке. Шасси после повторного контакта с поверхностью взлетно-посадочной полосы сломалось. Лайнер наклонился на корпус одного из двигателей. При остановке двигатель самолета начал гореть.
В результате никто не пострадал.
#Icelandair, Boeing 757 (TF-FIA) #FI529 from #Berlin experienced right main gear collapse upon landing at #Keflavik Airport in #Iceland. There were 166 pax on board, no injuries reported. At the time of the landing the wind was 40 kts with 53 kts gusts. #aviation #boeing #avgeek pic.twitter.com/AS2Yt1LF0Q
— FlightMode (@FlightModeblog) February 7, 2020
Boeing 757-200 изначально входил в состав флота Iberia. В состав Icelandair поступил в 2007 году. С тех пор эксплуатировался компанией, кроме короткого времени, когда его арендовали международные авиалинии Ганы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Число жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек / 9 февраля
- Задержка рейса МАУ в Иране была связана с необходимостью выгрузить лишний багаж – президент компании / 11 января
- Мама фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой объявила голодовку / 9 декабря
- Число жертв коронавируса в Китае достигло 41 / 25 января
- Сигареты могут начать продавать около школ / 5 декабря
- Полицейского, подозреваемого в пытках, отправили под домашний арест / 9 декабря
- Глава МИД России Лавров владеет элитной недвижимостью на 600 млн руб. – расследование / 20 января
- Российского депутата и его жену нашли убитыми / 28 января