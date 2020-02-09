Голикова объявила о начале проверок наживающихся на коронавирусе аптек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки аптек, которые, используя ситуацию вокруг распространения коронавируса, необоснованно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Голикова сообщила в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что «ФАС сейчас пойдет с проверками», завышение цен на препараты и средства защиты – «это беспрецедентно и недопустимо», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в Китае превысило 800 человек. За сутки NCP выявили у 2,6 тыс. человек, умерли 89 человек. Из больниц за сутки выписали 600 человек, число пациентов в тяжелом состоянии выросло на 87 человек.
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