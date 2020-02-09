В Британии и Испании выявлены новые случаи заражения

В Британии и Испании выявлены новые случаи заражения

09.02.2020, 15:06, Новости дня

Число зараженных коронавирусом в Британии достигло четырех человек, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Новый случай заражения произошел во Франции во время контакта с ранее заразившимся человеком на горнолыжном курорте. Сейчас выясняются возможные контакты четвертого заболевшего (анализы жены и двух дочерей британца показали отсутствие у них коронавируса), он помещен в лондонскую клинику.

Еще один новый случай заболевания выявлен в Испании. В стране это уже второй человек с диагнозом "коронавирус", сообщает испанский Минздрав.

На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба диагноза поставлены прибывшим в страну гражданам КНР.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика