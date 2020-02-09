В Британии и Испании выявлены новые случаи заражения

Число зараженных коронавирусом в Британии достигло четырех человек, сообщил главный врач Англии Крис Уитти. Новый случай заражения произошел во Франции во время контакта с ранее заразившимся человеком на горнолыжном курорте. Сейчас выясняются возможные контакты четвертого заболевшего (анализы жены и двух дочерей британца показали отсутствие у них коронавируса), он помещен в лондонскую клинику.
Еще один новый случай заболевания выявлен в Испании. В стране это уже второй человек с диагнозом "коронавирус", сообщает испанский Минздрав.
На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба диагноза поставлены прибывшим в страну гражданам КНР.
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