Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына

Сорокалетнюю женщину в бессознательном состоянии обнаружили прохожие на улице Сельвинского в Симферополе. Она лежала рядом с припаркованным автомобилем. Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.
Женщину госпитализировали, медики обнаружили у нее признаки медикаментозной интоксикации. Утром 8 февраля женщина забрала ребенка у отца (с которым остался после развода родителей). Но к назначенному времени не вернула. Родственники начали звонить, но дозвониться не смогли и забили тревогу. Их опасения оказались не напрасными.
В ходе осмотра места преступления следователи нашли орудие убийства и улики, которые свидетельствовали о том, что ребенок был убит матерью. Кроме того, в салоне находились пустые блистеры от сильнодействующих лекарств.
Проводится следствие. Родственников допрашивают. Изучается вопрос взаимодействия семьи и служб, ответственных за безопасность ребенка, сообщает Следком.
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