Новый китайский посол привез в Россию послание на двух языках

Китай благодарен РФ за поддержку в ситуации с эпидемией коронавируса 2019-nCoV. Об этом рассказал в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" новый посол КНР в РФ.
На церемонию вручения верительных грамот, прошедшую на днях в Кремле, новый посол Китая Чжан Ханьхуэй привез послание от председателя КНР Си Цзиньпина сразу на двух языках — китайском и русском. Гостям в РФ традиционно рады и надеются, что они хорошо узнают и поймут современную страну и ее жизнь.
Китай в качестве посла назначает заместителя министра иностранных дел — это особый знак отношений.
— У вас потрясающий русский язык — может быть, это не дипломатично, но из всех здесь у вас язык — самый лучший!
"Нет, нет, я не говорю — я учусь", — дипломатично отвечает дипломатический посланник Китая.
В ситуации с паникой из-за коронавируса, по мнению китайского посла, наиболее отчетливо проявилось, какая из стран и как относится к Китаю.
"Россия — конечно, это наши настоящие друзья. Те, кто хочет обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику", — говорит посол КНР.
"Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию. Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", — говорит Владимир Путин.
Потом — еще и за бокалом шампанского — посол Китая передал ответ Си Цзиньпина Путину по поводу недавней телеграммы о поддержке.
— Он очень благодарен!
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