Новый китайский посол привез в Россию послание на двух языках

Новый китайский посол привез в Россию послание на двух языках

09.02.2020, 15:06, Новости дня

Китай благодарен РФ за поддержку в ситуации с эпидемией коронавируса 2019-nCoV. Об этом рассказал в сюжете программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" новый посол КНР в РФ.

На церемонию вручения верительных грамот, прошедшую на днях в Кремле, новый посол Китая Чжан Ханьхуэй привез послание от председателя КНР Си Цзиньпина сразу на двух языках — китайском и русском. Гостям в РФ традиционно рады и надеются, что они хорошо узнают и поймут современную страну и ее жизнь.

Китай в качестве посла назначает заместителя министра иностранных дел — это особый знак отношений.

— У вас потрясающий русский язык — может быть, это не дипломатично, но из всех здесь у вас язык — самый лучший!

"Нет, нет, я не говорю — я учусь", — дипломатично отвечает дипломатический посланник Китая.

В ситуации с паникой из-за коронавируса, по мнению китайского посла, наиболее отчетливо проявилось, какая из стран и как относится к Китаю.

"Россия — конечно, это наши настоящие друзья. Те, кто хочет обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику", — говорит посол КНР.

"Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию. Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие", — говорит Владимир Путин.

Потом — еще и за бокалом шампанского — посол Китая передал ответ Си Цзиньпина Путину по поводу недавней телеграммы о поддержке.

— Он очень благодарен!

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика