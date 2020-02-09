На видео сняли пожар, произошедший в сочинской средней школе

На видео сняли пожар, произошедший в сочинской средней школе

09.02.2020, 15:06, Новости дня

В Адлерском районе Сочи загорелось здание средней общеобразовательной школы. Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля.

 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, сигнал о возгорании поступил в 10:30 утра. В 11:46 пожарные отчитались о ликвидации горения, площадь которого составила 200 квадратных метров.

В тушении участвовали 56 человек, задействовавшие 20 единиц техники.

В настоящее время сотрудники школы, где обучается около двух тысяч детей, оперативно наводят порядок в здании, чтобы не прерывать учебный процесс.

Источник: Вести



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