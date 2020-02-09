Соседов назвал Муромова, обвинившего Пугачеву в крахе карьеры, «нездоровым человеком»

Сергей Соседов отреагировал на заявление Михаила Муромова, обвинившего Аллу Пугачеву в крахе карьеры. Музыкальный критик считает, что подобные мысли могли появиться только в голове «нездорового человека».

Соседов называет слова Муромова о своей карьере, «загубленной» Пугачевой якобы из-за боязни конкуренции, «смешными», поскольку певица и сама претерпевала в начале становления творчества. Выступления артистки часто «вырезали» из телеэфиров. Критик удивлен, что музыкант считает Примадонну «злой феей», якобы платившей деньги руководству каналов, чтобы оно не выпускали программы с его участием. Знаменитость, уверен Соседов, не несет ответственности за подобные решения.



Критик допускает, что певица могла обратиться к знакомым с просьбой убрать из рейтингового шоу «какую-то свистушку», однако вина в этом случае лежит не на ней, а на тех, кто это делал. Сама Пугачева никогда не обладала подобными полномочиями. Мысли о чьей-то «загубленной карьере» по вине Аллы Борисовны, отметил Соседов, мог высказать лишь «нездоровый человек» с «воспаленным мозгом.

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