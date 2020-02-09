Ливни в Австралии потушили сильнейший лесной пожар и вызвали наводнение

На австралийский штат Новый Южный Уэльс обрушился мощный ураган и проливные дожди потушили лесной пожар, бушевавший на протяжении 74 дней. Об этом сообщает местный канал 7news.
По меньшей мере шесть человек пострадали. По данным телеканала, подросток оказался в ловушке и два часа прождал помощи, стоя в воде по пояс. Другого молодого человека достали из воды после того, как его каноэ перевернулось во время сплава.
Кроме того, из-за урагана более ста тысяч человек, включая жителей Сиднея, остались без электричества.
В некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация из-за угрозы наводнения.
Как сообщает канал 9news, высота волн во время шторма у берегов Сиднея достигала 13,9 метров.
Штормовое предупреждение в Новом Южном Уэльсе было объявлено в воскресенье и продлится до понедельника.
20 января на востоке Австралии — в Канберре, штате Новый Южный Уэльс и Квинсленд — также прошел сильный ливень с градом. Ледяные шары диаметром около 5 см ранили людей, повредили автомобили и здания, в том числе здание парламента. Службы спасения получили 1,5 тысячи звонков с просьбами о помощи. Порывы ветра достигали 117 км/ч. Двух человек ударило молнией.
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