Белоруссия решила покупать нефть у РФ по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что компании страны будут покупать нефть у РФ по мировым ценам.
Крутой заявил, что Минск продолжит работу абсолютно со всеми субъектами нефтяного рынка России, информирует агентство БелТА.
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