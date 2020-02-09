Белоруссия решила покупать нефть у РФ по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что компании страны будут покупать нефть у РФ по мировым ценам.

Крутой заявил, что Минск продолжит работу абсолютно со всеми субъектами нефтяного рынка России, информирует агентство БелТА.

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