В РФ впервые решено провести перепись белых медведей

Полный учет численности белых медведей проведут в РФ в 2021-2023 годах, сообщила пресс-служба Минприроды.

В 2021 году будет проведен авиаучет белых медведей в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году – в море Лаптевых и Карском море, в 2023 – в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа, передает «Интерфакс».

В Минприроды подчеркнули, что самые полные данные о популяции белого медведя в РФ будут получены впервые.

В РФ три популяции белого медведя, каждая из которых занесена в Красную книгу. Речь идет о карско-баренцевоморской популяции, лаптевской и чукотско-аляскинской.

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