Котюжинская о законопроекте Ткаченко «О медиа»: Даже доска объявлений и ЛОМы с соцсетях будут считаться медиа. Каждый из нас окажется под проверкой, понимаете?

Согласно новому законопроекту «О медиа», под термин «медиа» может подпадать ряд понятий, в том числе и аккаунты лидеров общественного мнения в соцсетях. Об этом в интервью изданию «ГОРДОН» сказала глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская.

«Даже доска объявлений. Все, что распространяет массовую информацию, имеет постоянное название. К примеру, есть у меня страница в Facebook – Тетяна Котюжинська. Название постоянное? Да. Пишу там регулярно? Да. Написанное – информация? Пожалуй. И есть определенное количество подписчиков. Все! Теоретически я могу быть медиа! Не могу разве что по одной причине: если не получаю за распространение информации средств. Но как мне это доказать и кто будет это устанавливать? Этот кто-то должен все мои финансовые документы поднять и посмотреть, не получала ли я… Каждый из нас окажется под проверкой, понимаете? Можно, конечно, сказать: мол, всех не проверите, силенок не хватит. Но кого в первую очередь будут [проверять]? Того, кто критикует власть», – сказала она.

Котюжинская о законопроекте Ткаченко «О медиа»: Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно. Читайте полную версию интервью

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выступил против таких инициатив.

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

В законопроекте указано, что медиа – это «средство распространения массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит в свет под постоянным названием в качестве индивидуализирующего признака».

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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