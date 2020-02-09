Минобороны России закупит «продукцию религиозного назначения» на 300 млн рублей

Минобороны России закупит «продукцию религиозного назначения» на 300 млн рублей

09.02.2020, 14:37, Новости дня

Министерство обороны России потратит около 300 миллионов рублей на закупку «продукции религиозного назначения» для главного храма вооруженных сил и «декорирование храма изделиями из гипса». Тендеры размещены на портале госзакупок, их обнаружило издание «МБХ-медиа».

Какую именно продукцию будут закупать, в тендерах не говорится. Ранее ведомство выделило 25 миллионов рублей на закупку для храма керамических икон.

По данным условий тендера, все контракты заключаются с единственным поставщиком, но его название не разглашается.

Ранее сообщалось, что центральную икону – образ Спаса Нерукотворного – создают на личные средства президента Владимира Путина.​ Икону напишут на доске, собранной из лафета восьмифунтовой чугунной пушки 1710 года, которую подняли со дна Невы недалеко от домика Петра I в Петербурге, говорил архитектор храма.

О строительстве главного храма вооруженных сил России в московском парке «Патриот» стало известно в 2018 году. Оно приурочено к 75-летию окончания Великой отечественной войны.

По задумке Минобороны, сооружение должно стать одним из крупнейших в России. Высота здания вместе с крестом составит 95 метров, и он станет третьим по высоте православным храмом мира. Во время презентации сообщалось, что одновременно в храме может находиться до 6 тысяч прихожан.

 

Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что строительство ведется за счет добровольных пожертвований. Согласно данным фонда «Воскресение», который собирает деньги, на храм пожертвовано уже почти 3 миллиарда рублей. В конце октября 2018 года Минобороны заключило контракт на возведение фундамента на сумму 620 миллионов рублей, еще 30 миллионов были потрачены на двери для храма.



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