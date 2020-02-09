Гимнастка Екатерина Селезнева победила в упражнениях с обручем

В Москве проходит этап Гран-при по художественной гимнастике. В воскресенье разыгрываются награды в отдельных упражнениях.
Российская спортсменка Екатерина Селезнева одержала победу в упражнениях с обручем Судьи оценили выступление Екатерины в 24,400 балла. На втором месте белоруска Анастасия Салос (23,450). Третьей стала россиянка Дарья Трубникова (21,800).
Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова заняли первое место в упражнениях с пятью мячами, набрав в финале 33,900 балла. Второе место у сборной Белоруссии (32,100). На третьем месте команда Узбекистана (31,650).
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