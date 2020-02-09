Умер Сергей Слонимский

Умер Сергей Слонимский

09.02.2020, 14:30, Новости дня

В воскресенье в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался Народный артист России Сергей Слонимский. О смерти композитора рассказал ТАСС президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский.

Сергей Слонимский занимал должность профессора Санкт-Петербургской консерватории. Композитор был лауреатом Госпремии РФ имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга и других.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика