Умер Сергей Слонимский

В воскресенье в Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался Народный артист России Сергей Слонимский. О смерти композитора рассказал ТАСС президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский.

Сергей Слонимский занимал должность профессора Санкт-Петербургской консерватории. Композитор был лауреатом Госпремии РФ имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга и других.

Источник: Вести

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