В Офисе генпрокурора оклад прокуроров будет составлять 29 тыс. грн – Чумак

В Офисе генпрокурора оклад прокуроров будет составлять 29 тыс. грн – Чумак

09.02.2020, 14:30, Новости дня

После полного реформирования Офиса генпрокурора оклад прокуроров будет составлять около 29 тыс. грн. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Виктор Чумак 8 февраля в эфире «Радіо Свобода».  

«Оклад он поднялся с 7 до 29 тыс. Это без премий и без надбавок», – сказал Чумак.

Он добавил, что оклад прокурора местной прокуратуры будет составлять 23 тыс. грн.

«Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, уменьшающие риск все-таки коррупционных рисков», – отметил Чумак.

Верховная Рада 19 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете «Голос України», а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора.

С 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора. До этого структура называлась Генеральной прокуратурой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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