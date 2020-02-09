Очевидец снял на видео последствия страшного столкновения фуры и автобуса на Кузбассе

Пассажирский автобус, в салоне которого находился 51 человек, и грузовик столкнулись в воскресенье, 9 февраля в Кемеровской области. ЧП произошло на трассе Анжеро-Судженск — Кемерово, об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД РФ.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил междугородний автобус, следовавший в Кемерово.
В результате инцидента на месте аварии погиб водитель фуры, десять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на ГИБДД.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Президент МАУ: Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой авиакастрофы / 11 января
- Зеленский получил роялти от «Квартала 95» в 5 млн гривен / 3 января
- В мире: Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт / 16 декабря
- Лавров раскритиковал США за злоупотребления из-за штаб-квартиры ООН на своей территории / 17 января
- Путин назвал развитие ИИ вопросом выживаемости России / 19 декабря
- В 2020 году Минюст намерен сократить штат сотрудников на 10% – министр / 30 декабря
- Мнения: Снимите, наконец, нормальное кино о войне! / 30 декабря
- Многие забывают про ЗОЖ, когда начинают пить лекарства. Вот почему так делать не надо / 8 февраля