Очевидец снял на видео последствия страшного столкновения фуры и автобуса на Кузбассе

Пассажирский автобус, в салоне которого находился 51 человек, и грузовик столкнулись в воскресенье, 9 февраля в Кемеровской области. ЧП произошло на трассе Анжеро-Судженск — Кемерово, об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД РФ.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил междугородний автобус, следовавший в Кемерово.

В результате инцидента на месте аварии погиб водитель фуры, десять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на ГИБДД.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Источник: Вести

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