Умер композитор Сергей Слонимский

В Санкт-Петербурге умер один из крупнейших отечественных композиторов, народный артист РФ и лауреат Госпремии Сергей Слонимский, ему было 87 лет. Об этом сообщил президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский.
«Скончался композитор Сергей Слонимский», – передает его слова ТАСС.
Слонимский был профессором Санкт-Петербургской консерватории, лауреатом Государственной премии РФ (2002 год), народным артистом РСФСР (1987).
Считается одним из крупнейших отечественных композиторов. Автор 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, также писал музыку для таких фильмов, как «Перед судом истории» (1965 год), «Республика ШКИД» (1966 год), «Моя жизнь» (1972), «О тех, кого помню и люблю» (1973).
Наиболее известные произведения – опера «Виринея» и балет «Икар».
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