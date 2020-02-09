Учёные назвали оптимальное время пробежки для профилактики диабета и рака

Учёные из Австралии определили оптимальное время пробежки для профилактики диабета и рака. Информация об этом появилась на веб-сайте Focus.de.

Научные работники детально проанализировали больше десятка значительных исследований, направленных на изучение связи между занятиями спортом и вероятностью возникновения опасных для жизни заболеваний. Для этого эксперты наблюдали за состоянием здоровья 230 тысяч человек на протяжении пяти с половиной лет —пока тем не исполнялось 35 лет. Как отмечается, данная научная работа была связана с открытием о том, что бег способен снизить вероятность развития онкологического заболевания и сахарного диабета, а также благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

В результате медики установили: если каждую неделю заниматься бегом в утренний или вечерний период на протяжении 50-60 минут, это увеличивает продолжительность жизни до 27 процентов. Даже такое количество времени, уделённое этому виду спорта, помогает уберечь организм от опасных заболеваний, ведь активируются многие его системы, повышаются защитные функции. Однако эксперты объясняют, несмотря на всю пользу, физические нагрузки не должны быть чрезмерными, ведь это нередко приводит к неблагоприятным последствиям, среди которых нарушения работы сердца и суставов ног.

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