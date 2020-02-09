Патриарх Афинагор оказался ценным ресурсом для американской разведки

ЦРУ США рассекретило часть документов о связях со спецслужбами Константинопольского патриарха Афинагора. Он был избран на этот пост в 1948 году, а ранее, с 1930 года, был архиепископом Северной и Южной Америки. Рассекреченные документы относятся к периоду до конца 1944 года.

"Уже давно не секрет, что избрание патриарха Афинагора на пост Вселенского патриарха было организовано или, по крайней мере, прошло при содействии правительства Соединенных Штатов", — говорится в статье американского общества православной христианской истории Orthodox History на эту тему. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

Некоторые из обнародованных документов принадлежат предшественнику ЦРУ — Управлению стратегических служб (Office of Strategic Services, OSS). Они посвящены ситуации в Греции во время Второй мировой войны, в части из них упоминается имя Афинагора (в миру Аристоклиса Спиру).

Так, в одной из записок агент рассказывает другому, что архиепископ был очень рад встретиться и пообедать с ним, заявил, что все возможности его организации находятся в распоряжении американской разведки.

В апреле 1942 года, согласно другому рассекреченному документу, 56-летний греческий архиепископ попытался поступить в армию США, однако ему было отказано.

Еще через несколько недель американский агент написал Афинагору письмо, в котором поблагодарил его за постоянное сотрудничество греческой архиепископии со спецслужбами США. Благодарность за "верную и патриотическую помощь" Афинагор получил и от руководителя OSS Уильяма Дж. Донована.

В ответном письме Афинагор заявил, что "готов взять на себя любую обязанность и принести все возможные жертвы ради нашей любимой страны, которая борется за всеобщую свободу и справедливость и за грядущий новый день".

Авторы статьи отмечают, что в последующие годы архиепископ Афинагор оставался ценным ресурсом для разведки США. В отчете OSS, подготовленном после 31 декабря 1944 года, Афинагор называется в числе его ключевых контактов. Издание предполагает, что с американскими спецслужбами, кроме Афинагора, сотрудничали также албанский епископ Фан Ноли и сербский епископ Дионисий Миливоевич.

Источник: Вести

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