Тайваньские ВВС попытались перехватить китайские военные самолеты

В воскресенье ВВС Тайваня попытались перехватить военные самолеты материкового Китая, совершавшие пролет в районе острова, сообщила тайваньская военная администрация.

В районе канала Баши к югу от Тайваня пролетели истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР. ВВС Тайваня попытались перехватить их силами самолетов воздушной разведки и ПВО, передает «Интерфакс».

В декабре Пекин выразил крайнее недовольство в связи с тем, что США включили в проект оборонного бюджета на 2020 год пункт о военном сотрудничестве с Тайванем.

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