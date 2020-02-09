Тайваньские ВВС попытались перехватить китайские военные самолеты

Тайваньские ВВС попытались перехватить китайские военные самолеты

09.02.2020, 14:26, Новости дня

В воскресенье ВВС Тайваня попытались перехватить военные самолеты материкового Китая, совершавшие пролет в районе острова, сообщила тайваньская военная администрация.

В районе канала Баши к югу от Тайваня пролетели истребители J-11 и бомбардировщики H-6 ВВС КНР. ВВС Тайваня попытались перехватить их силами самолетов воздушной разведки и ПВО, передает «Интерфакс».

В декабре Пекин выразил крайнее недовольство в связи с тем, что США включили в проект оборонного бюджета на 2020 год пункт о военном сотрудничестве с Тайванем.



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