В Москве задержали четырех активистов. Они наносили грим против системы распознавания лиц

В Москве задержали четырех активистов. Они наносили грим против системы распознавания лиц

09.02.2020, 14:24, Новости дня

В Москве возле здания администрации президента задержали четырех активистов, которые наносили грим против системы распознавания лиц. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на одну из задержанных, художницу Катрин Ненашеву.

Среди задержанных: Семен Морозов, Степан Гнездилов, Катрин Ненашева, Марина Безенкова. Им вменяют «несогласованную акцию». Задержанных доставили в ОВД «Китай-город».

В рамках проекта «Следуй!» художники показывают москвичам способ избежать тотальной системы распознавания лиц, говорится в Telegram-канале проекта.



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