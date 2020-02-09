Неопознанные структуры найдены под морским дном у берегов Крита

В Греции группа археологов обнаружила под водой необычные каменистые структуры, которые покрыла толща песка. Ученые считают, что поблизости от Крита им удалось найти остатки Олундаса.

Этот муниципалитет в древности опустился в море после сильного землетрясения. Последнее, вероятнее всего, имело место примерно во 2-м веке н. э. Минкультуры Греции отметило масштабное изыскание, проведённое в бухте Элунда. Участниками исследования стали профессиональные археологи, а также группа добровольцев-дайверов. Они вели поиски остатков города Олундаса, который в период Римской империи звался Олус.

Населенный пункт имел огромное значение, являясь значимым портом, который играл большое значение в вопросах торговли. Город весьма часто отмечается в разного рода древних источниках. Во II веке н. э. после землетрясения большая часть Олуса оказалась под водой, а на месте сформировался залив. По сей день на территории региона не реализовали разного рода крупные раскопки.

Поиски археологи начали в бухте Элунда и на территории полуострова Колокита. Параллельно проводилось картографирование выявленных под водой конструкций. Часть объектов смогли обнаружить при помощи методов удалённого зондирования и фотограмметрии. За счет этого удалось выявить затопленные комплексы на территории заливов Мелиссос и Вати, обнаружить затопленные корабли, включая суда византийского периода. Геофизические сонары помогли выявить наличие неких крупных каменистых структур, которые пребывают на глубине 1,5 и более метров от донной поверхности. Визуально выявить их нельзя из-за помехи в виде толщи песка. При этом электрическая и магнитная томография помогли подтвердить факт их существования.

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