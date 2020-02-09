Анна Большова стесняется своей «мальчишечьей фигуры» и не любит «голые» сцены

Анна Большова пояснила журналистам о взаимоотношениях с Олегом Янковским и Леонидом Броневым. Актриса также призналась, что очень стесняется своего тела, поэтому ей очень тяжело смириться с необходимостью играть в «голых» сценах.

Знаменитость длительный период служит в «Ленкоме» и считает это счастьем. Однако в театре актрисам приходилось нелегко, ведь все главные женские роли покойный режиссер Марк Захаров доверял своей дочери Александре. Многим с таким положением вещей трудно было мириться. Актерам в театре приходится петь и танцевать, но Большова не считает это самым сложным. Для нее тяжелее всего появляться на сцене обнаженной. Топлес она выходила в «Мистификации», раздевалась в «Королевских играх», «Женитьбе Фигаро», «Юноне и Авось». Знаменитость стесняется своего тела, ведь уверена, ей с ее «мальчишечьей фигурой» гордиться нечем.



На вопрос о взаимоотношении с Янковским звезда ответила, что коллега не видел в ней большую актрису. Она мало играла с Олегом Ивановичем, но с ним всегда было непросто. Большова вспомнила, как над ней подшучивал Броневой, любивший подкалывать коллег. Леонид Сергеевич пояснил актрисе, почему он с ней суров, тем, что она «отбрила» его, когда он ее приобнял, — Большова заявила: «Теперь женитесь». С той поры, как отметил знаменитость, он опасается позволять себе «лишнее».

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