Анна Большова стесняется своей «мальчишечьей фигуры» и не любит «голые» сцены

Анна Большова стесняется своей «мальчишечьей фигуры» и не любит «голые» сцены

09.02.2020, 14:21, Разное

Анна Большова пояснила журналистам о взаимоотношениях с Олегом Янковским и Леонидом Броневым. Актриса также призналась, что очень стесняется своего тела, поэтому ей очень тяжело смириться с необходимостью играть в «голых» сценах.
Знаменитость длительный период служит в «Ленкоме» и считает это счастьем. Однако в театре актрисам приходилось нелегко, ведь все главные женские роли покойный режиссер Марк Захаров доверял своей дочери Александре. Многим с таким положением вещей трудно было мириться. Актерам в театре приходится петь и танцевать, но Большова не считает это самым сложным. Для нее тяжелее всего появляться на сцене обнаженной. Топлес она выходила в «Мистификации», раздевалась в «Королевских играх», «Женитьбе Фигаро», «Юноне и Авось». Знаменитость стесняется своего тела, ведь уверена, ей с ее «мальчишечьей фигурой» гордиться нечем.


На вопрос о взаимоотношении с Янковским звезда ответила, что коллега не видел в ней большую актрису. Она мало играла с Олегом Ивановичем, но с ним всегда было непросто. Большова вспомнила, как над ней подшучивал Броневой, любивший подкалывать коллег. Леонид Сергеевич пояснил актрисе, почему он с ней суров, тем, что она «отбрила» его, когда он ее приобнял, — Большова заявила: «Теперь женитесь». С той поры, как отметил знаменитость, он опасается позволять себе «лишнее».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика