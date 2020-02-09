Глазами пассажира: момент неудачной посадки «Боинга» в Усинске попал на видео

Глазами пассажира: момент неудачной посадки «Боинга» в Усинске попал на видео

09.02.2020, 14:06, Новости дня

Пассажир, находившийся на борту самолета Boeing 737 авиакомпании ЮТэйр, запечатлел на камеру своего смартфона момент неудачной посадки, произошедшей в воскресенье, 9 февраля, в Усинске.

 

Судя по кадрам, сделанным в салоне воздушного судна, лайнер совершил жесткую посадку, сильно ударившись о взлетно-посадочную полосу.

После этого Boeing выкатился с ВПП и остановился "на брюхе" с подломленными основными стойками шасси.

На борту лайнера, вылетевшего из Внуково, находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они эвакуировались, в том числе – по надувным аварийным трапам.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Источник: Вести



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