Коронавирус ударит по российской и мировой экономике

Коронавирус ударит по российской и мировой экономике

09.02.2020, 14:06, Новости дня

Российская и мировая экономики несут убытки из-за коронавируса, заявили в Счетной палате. Пока масштабы определить трудно, но если с эпидемией справятся быстро, негативные эффекты удастся снивелировать. В противном случае ущерб от приостановившихся товарных и транспортных потоков будет значительным.

Для экономики РФ эпидемия обернулась сокращением товарооборота с Китаем, в январе-ноябре его объемы достигли $100 миллионов, это 16,5% от всего внешнеторгового оборота России. При этом падает нефть, с 27 января Urals подешевела на 5%. На финансовых рынках возросла волатильность, это может привести к корректировке биржевых индексов, передает ТАСС.

Одновременно с этим убытки показали отчеты компаний за начало 2020 года. В Amenity Analytics была создана система, отслеживающая влияние коронавируса на финансовые показатели. Об ущербе заявил 421 организация.

Самый серьезные потери  -у компании Yum China, которая управляет в Китае закусочными KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

Об ущербе заявили Louis Vuitton Moët Hennessy, Capri Holdings и Estee Lauder.

5 февраля Adidas объявил о том, что закрывает некоторые магазины на территории Китая.

Коронавирусом заболели уже 35 тысяч человек, его жертвами стали более 800.

Источник: Вести



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