Эстафету олимпийского огня впервые начнет женщина

Эстафету олимпийского огня впервые начнет женщина

09.02.2020, 14:06, Новости дня

Олимпийская чемпионка по стрельбе, греческая спортсменка Анна Коракаки станет первой женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба греческого олимпийского комитета.

Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в греческой Олимпии. 

«Для меня это большая честь. Я взволнована… Я с нетерпением жду возможности прожить этот момент и уверена, что он останется в моей памяти и в сердце на всю оставшуюся жизнь», – сказала спортсменка.

После преодоления первой части эстафеты Коракаки передать огонь японской спортсменке Мизуки Ногучи, пишет Kyodo News.  Факел также будут нести дзюдоист Тадахиро Номура и борец Саори Йошида из Японии. Позже огонь понесет греческая спортсменка Катерина Стефаниди. Затем его спецбортом транспортируют в Япони, куда он прибудет 20 марта. Далее эстафета продолжится в префектурах страны.

24 июля огонь зажгут на стадионе в Токио, где состоится Олимпиада.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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