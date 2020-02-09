Эстафету олимпийского огня впервые начнет женщина

Олимпийская чемпионка по стрельбе, греческая спортсменка Анна Коракаки станет первой женщиной, которая начнет эстафету олимпийского огня. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба греческого олимпийского комитета.
Церемония зажжения огня пройдет 12 марта в греческой Олимпии.
«Для меня это большая честь. Я взволнована… Я с нетерпением жду возможности прожить этот момент и уверена, что он останется в моей памяти и в сердце на всю оставшуюся жизнь», – сказала спортсменка.
После преодоления первой части эстафеты Коракаки передать огонь японской спортсменке Мизуки Ногучи, пишет Kyodo News. Факел также будут нести дзюдоист Тадахиро Номура и борец Саори Йошида из Японии. Позже огонь понесет греческая спортсменка Катерина Стефаниди. Затем его спецбортом транспортируют в Япони, куда он прибудет 20 марта. Далее эстафета продолжится в префектурах страны.
24 июля огонь зажгут на стадионе в Токио, где состоится Олимпиада.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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