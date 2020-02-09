Гимнастка Солдатова объяснила причину паузы в карьере

Гимнастка Солдатова объяснила причину паузы в карьере

09.02.2020, 14:06, Новости дня

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что взяла паузу в спортивной карьере. Спортсменка намерена восстановить здоровье и избавиться от булимии.

Александра Солдатова признала, что страдает от булимии – пищевого расстройства , ведущему к перееданию. "Я сначала должна вылечиться, стать уверенной в себе, что здоровье важнее всего. Лежала в больнице месяц, постоянно на связи с Ириной Александровной Винер и своим тренером Анной Вячеславовной Дьяченко. У меня в карьере пауза, да, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой — лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы. На Олимпийских играх, нужно лошадиное здоровье. Я хочу вернуться и тренироваться. Тренеры это знают", — приводит слова Солдатовой ТАСС.

В 2018 году Александра пропустила чемпионат мира из-за перелома руки. 8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. Солдатова не смогла выступить на прошедшем в Баку чемпионате мира. Александра не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который проходит 7-9 февраля. Однако она собирается выступить на гала-концерте в последний день этапа.

Источник: Вести



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