Появились подробности посадки самолета «на брюхо» в Коми

Самолет Boeing 737 с 88-ю пассажирами при жесткой посадке в аэропорту Усинска фактически сел «на брюхо», получив повреждения крыла и хвостовой части, сообщили в экстренных службах.
«По предварительной информации, у самолета повреждены крыло и хвостовая часть. Сейчас борт осматривают специалисты, устанавливается степень полученных повреждений», – передает ТАСС слова источника.
Он отметил, что полет из Москвы в Усинск проходил штатно, о технических проблемах экипаж не докладывал.
«Когда он пошел на посадку, у него сложилась задняя стойка шасси. Борт ударился о землю хвостовой частью, экипаж фактически посадил самолет на брюхо. Передняя стойка шасси сработала штатно», – сказал источник.
Экипаж из шести человек и 88 пассажиров были оперативно эвакуированы.
Между тем, в правительстве республики Коми сообщили, что аэропорт Усинска закрыт после жесткой посадки самолета авиакомпании «Ютэйр».
«В результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт», – говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. Лайнер ударился хвостом о ВПП при посадке. На борту было 88 пассажиров и шесть членов экипажа.
Сообщалось, что причиной инцидента стали проблемы с шасси.
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